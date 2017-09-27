08:32 27.09.2017 | Политика | Новости
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Трамп высказался о референдуме в Каталонии

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказал свое мнение по поводу референдума в Каталонии.

Трамп высказался о референдуме в Каталонии

По его мнению, Каталонии должна оставаться в составе Испании. Как заявил в среду утром, 27 сентября, на пресс-конференции с премьер-министром Испании Мариано Рахоем по итогам их переговоров в Белом доме президент США, Испания - великая страна, и она должна оставаться единой.

Он также ответил на все вопрос журналистов о своем отношении к референдуму о независимости, который власти Каталонии хотят провести, заявив, что он выступает за единую Испанию.

Напомним, Испания начала стягивать к Каталонии дополнительные подразделения полиции из-за референдума о независимости последней, назначенного на 1 октября.

Как сообщал УРА-Информ, независимо от решения Конституционного суда Испании, в Каталонии в любом случае состоится запланированный на первое октября референдум о независимости. Такие сведения сообщил каталонский представитель в испанском правительстве Жорди Турул.


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