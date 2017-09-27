Трамп не желает решать "ядерный" конфликт с КНДР военным путем

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Президент настоятельно рекомендует Пхеньяну начать процесс "разрядки", так как в случае эскалации конфликта США будут готовы ко второму варианту решения этого конфликта - военный сценарий.

"Он не выгоден никому", - подчеркнул Трамп. Такой удар сотрет Пхеньян с лица земли, однако у США есть для этого силы.

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело санкции против восемь банков Северной Кореи.

Ранее Совбез принял новые, еще более жесткие санкции в отношении Северной Кореи, запретив торговать с КНДР нефтью, текстилем и газом. Более ста северокорейских чиновников оказались в санкционных списках. Их американские счета "заморожены".

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис заявил, что собирается искоренять "ядерные амбиции" северокорейского лидера дипломатическими рычагами.