Сытник рассказал, сколько судей должны работать в антикоррупционных судах

Директор Национального антикоррупционной бюро Артем Сытник считает, что для полного функционирования антикоррупционных судов в Украине понадобится по меньшей мере 80 судей.
Соответствующие заявление Омелян сообщил во время экспертного обсуждения в отношении восприятия коррупции и оценки коррупционных рисков в судебной системе.
По словам директор НАБУ, в антикоррупционном суде будет работать около 80 судей на все три инстанции. В частности, на первую инстанцию антикоррупционного суда, апелляционную и кассационную.
Соответственно, в случае создания антикоррупционных палат понадобится около двух тысяч антикоррупционных судей.
Напоследок Артем Омелян добавил, что такое количество антикоррупционных судей в нашей стране не нужно. Поскольку, в некоторых районах Киева даже не будут слушаться соответствующие дела.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", национальное антикоррупционное бюро Украины открыло 72 производства в отношении несоответствия указанной в Е-декларациях информации.