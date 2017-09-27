13:47 27.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Сытник рассказал, сколько судей должны работать в антикоррупционных судах

Директор Национального антикоррупционной бюро Артем Сытник считает, что для полного функционирования антикоррупционных судов в Украине понадобится по меньшей мере 80 судей. 

Сытник рассказал, сколько судей должны работать в антикоррупционных судах

Соответствующие заявление Омелян сообщил во время экспертного обсуждения в отношении восприятия коррупции и оценки коррупционных рисков в судебной системе.

По словам директор НАБУ, в антикоррупционном суде будет работать около 80 судей на все три инстанции. В частности, на первую инстанцию антикоррупционного суда, апелляционную и кассационную.

Соответственно, в случае создания антикоррупционных палат понадобится около двух тысяч антикоррупционных судей.

Напоследок Артем Омелян добавил, что такое количество антикоррупционных судей в нашей стране не нужно. Поскольку, в некоторых районах Киева даже не будут слушаться соответствующие дела.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", национальное антикоррупционное бюро Украины открыло 72 производства в отношении несоответствия указанной в Е-декларациях информации.


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