Правительство Ирака выставило жестский ультиматум курдской автономии

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Если ультиматум будет отклонен, то иракское правительство запретит международные полеты в и из Курдистана.

Хайдер аль-Абади считает, что проведение референдума свидетельствует о том, что курды явно нарушают основные принципы государства.

В своб очередь, это ведет к "накалу" конфликта в регионе и дестабилизирует и без того турбулентный Ближний восток.

Багдад обратился к другим странам с призывом приостановить полеты в Курдистан. Эту просьбу выполнил лишь Иран.

Как сообщалось в "УРА-Информ", власти Турции заявили, что в случае эскалации конфликта на границах страны, в связи с проведением курдского референдума, последняя примет все дозволенные международным правом меры.