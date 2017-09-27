08:41 27.09.2017 | Политика | Новости
100174764:roman

Правительство Ирака выставило жестский ультиматум курдской автономии

Багдад требует от курдской автономии передать контроль над аэропортами и контрольно-пропускными пунктами на границах. 

Правительство Ирака выставило жестский ультиматум курдской автономии

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Если ультиматум будет отклонен, то иракское правительство запретит международные полеты в и из Курдистана.

Хайдер аль-Абади считает, что проведение референдума свидетельствует о том, что курды явно нарушают основные принципы государства.

В своб очередь, это ведет к "накалу" конфликта в регионе и дестабилизирует и без того турбулентный Ближний восток.

Багдад обратился к другим странам с призывом приостановить полеты в Курдистан. Эту просьбу выполнил лишь Иран.

Как сообщалось в "УРА-Информ", власти Турции заявили, что в случае эскалации конфликта на границах страны, в связи с проведением курдского референдума, последняя примет все дозволенные международным правом меры.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив