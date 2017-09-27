Правительство Ирака выставило жестский ультиматум курдской автономии

Багдад требует от курдской автономии передать контроль над аэропортами и контрольно-пропускными пунктами на границах.
Об этом передает информационное агентство Reuters.
Если ультиматум будет отклонен, то иракское правительство запретит международные полеты в и из Курдистана.
Хайдер аль-Абади считает, что проведение референдума свидетельствует о том, что курды явно нарушают основные принципы государства.
В своб очередь, это ведет к "накалу" конфликта в регионе и дестабилизирует и без того турбулентный Ближний восток.
Багдад обратился к другим странам с призывом приостановить полеты в Курдистан. Эту просьбу выполнил лишь Иран.
Как сообщалось в "УРА-Информ", власти Турции заявили, что в случае эскалации конфликта на границах страны, в связи с проведением курдского референдума, последняя примет все дозволенные международным правом меры.