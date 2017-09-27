22:15 27.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Минобороны усилит охрану всех важных объектов

Министерство обороны Украины намерено взять под свою усиленную охрану все военные стратегические объекты.

Минобороны усилит охрану всех важных объектов

Такая команда поступила ведомству через десять минут после возгорания склада боеприпасов в Калиновке. Будет усилена охрана всех военных объектов в стране.

Об этом в среду, 27 сентября, сообщил журналистам источник в Генеральном штабе Вооруженных сил.

По его словам, усилена охрана всех важных военных объектов, в том числе баз и складов боеприпасов. Вместе с тем собеседник не уточнил количество этих объектов, ссылаясь на то, что это закрытая информация.

При этом он заверил, что в войсках оперативного командования "Юг" ужесточен режим охраны важных объектов и проведены дополнительные практические тренировки с личным составом по повышению бдительности в суточных нарядах и караулах, действий в экстремальных ситуациях при возникновении пожаров на объектах и военной технике, противодействии диверсионным группам, освобождении от них захваченных зданий и помещений.

Напомним, под Винницей взрывается и горит один из крупнейший военных арсеналов Украины. Взрывы на складе боеприпасов начались примерно в 22:00, 26 сентября.

Как сообщал УРА-Информ, по факту взрывов на военных складах под Винницей следствие рассматривается четыре версии.


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