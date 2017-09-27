Минобороны усилит охрану всех важных объектов

Министерство обороны Украины намерено взять под свою усиленную охрану все военные стратегические объекты.
Такая команда поступила ведомству через десять минут после возгорания склада боеприпасов в Калиновке. Будет усилена охрана всех военных объектов в стране.
Об этом в среду, 27 сентября, сообщил журналистам источник в Генеральном штабе Вооруженных сил.
По его словам, усилена охрана всех важных военных объектов, в том числе баз и складов боеприпасов. Вместе с тем собеседник не уточнил количество этих объектов, ссылаясь на то, что это закрытая информация.
При этом он заверил, что в войсках оперативного командования "Юг" ужесточен режим охраны важных объектов и проведены дополнительные практические тренировки с личным составом по повышению бдительности в суточных нарядах и караулах, действий в экстремальных ситуациях при возникновении пожаров на объектах и военной технике, противодействии диверсионным группам, освобождении от них захваченных зданий и помещений.
Напомним, под Винницей взрывается и горит один из крупнейший военных арсеналов Украины. Взрывы на складе боеприпасов начались примерно в 22:00, 26 сентября.
Как сообщал УРА-Информ, по факту взрывов на военных складах под Винницей следствие рассматривается четыре версии.