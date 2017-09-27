Кабмин утвердил положение об оповещении о чрезвычайных ситуациях

Соответствующее решение зачитал премьер-министр Украины Владимир Гройсман среди принятых без обсуждения. Согласно принятому документу, будет создано методическое руководство по созданию и функционированию систем оповещения всех уровней осуществляет Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Автоматизированные системы оповещения бывают: общегосударственная, территориальные (в областях), местные (районы, города областного значения, объединенные территориальные громады), специальные (на атомных электростанциях, каскадных сооружениях Днепра и Днестра, магистральных продуктопроводах), локальные и размещенные на конкретных объектах повышенной опасности (интернатах, учреждениях здравоохранения, учреждениях, которые предоставляют помощь лицам с инвалидностью).

Сигналы об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации передаются через телерадиокомпании независимо от формы собственности, операторов мобильных сетей, интернет-ресурсы, сигнальные громкоговорители.

Решение об оповещении на общегосударственном уровне принимает премьер-министр по предложениям центральных органов исполнительной власти, на территориальном – главы областных и Киевской городской государственных администраций, местном – главы местных администраций или органов самоуправления, на объектах – руководители объектов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсман уверен, что ответственные за ситуацию в поселке Калиновка Винницкой области, где с вечера вторника продолжаются пожары на складах боеприпасов, должны понести наказание.