11:19 27.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин сегодня утвердит порядок реализации арестованных активов на электронных торгах

Правительство Украины сегодня, 27 сентября, намерено утвердить порядок реализации арестованных активов на электронных торгах и план мероприятий по развитию гражданского образования на 2017-2021 годы.

Кабмин сегодня утвердит порядок реализации арестованных активов на электронных торгах

Об этом свидетельствует повестка дня заседания правительства.

Отметим, что данные вопросы на заседании представят глава Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений Антон Янчук и министр образования и науки Лилия Гриневич.

Кроме того, будут рассматриваться вопросы социального страхования, гражданской защиты, социально-экономического развития и тому подобное. Вместе с тем планируется одобрить подписание соглашения с правительством Туреции о взаимном содействии и защите инвестиций.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украине следует дать время для эффективного внедрения земельной реформы. Так, Кабмин должен будет вскоре начать подготовительную работу по внедрению земельной реформы.


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