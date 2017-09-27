13:50 27.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин одобрил законопроект о корпоративном управлении госбанками

Кабинет министров Украины одобрил проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей управления государственными банками". 

Кабмин одобрил законопроект о корпоративном управлении госбанками

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр финансов Александр Данилюк.

Так, благодаря этому закону будут созданы наблюдательные советы, где большинство членов являются независимыми и отбираются по четкой прозрачной процедуре. В частности, семь членов совета, пять - независимы, а два - представляют украинское государство.

Кроме того, в документе содержат критерии для отбора членов набсовета, а также порядок формирования конкурсной комиссии, в которую войдут три представителя президента Украины и три представителя правительства.

Законопроект также предлагает внести изменения в Уголовный кодекс Украины, которыми предусматривается уголовная ответственность за незаконное вмешательство в работу должностных лиц госбанков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Кабинет министров Украины утвердил положение об организации оповещения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций и связи в сфере гражданской защиты. 


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