Кабмин одобрил законопроект о корпоративном управлении госбанками

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр финансов Александр Данилюк.

Так, благодаря этому закону будут созданы наблюдательные советы, где большинство членов являются независимыми и отбираются по четкой прозрачной процедуре. В частности, семь членов совета, пять - независимы, а два - представляют украинское государство.

Кроме того, в документе содержат критерии для отбора членов набсовета, а также порядок формирования конкурсной комиссии, в которую войдут три представителя президента Украины и три представителя правительства.

Законопроект также предлагает внести изменения в Уголовный кодекс Украины, которыми предусматривается уголовная ответственность за незаконное вмешательство в работу должностных лиц госбанков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины утвердил положение об организации оповещения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций и связи в сфере гражданской защиты.