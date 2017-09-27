ИГИЛ взяло на себя ответственность за ракетные удары в Кабуле

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Сообщается, что целью боевиков могли быть американский министр обороны Джеймс Мэттис и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Иностранные чиновники приехали с рабочим визитом к руководству страны с целью обсуждения внутренней безопасности в стране, а также дальнейшим ходом борьбы с "Талибаном".

На данный момент в Афганистане находится 11 тыс корпус США и несколько корпусов войск НАТО, техника и американские ВВС.

Во время нападения были использованы ракеты и минометы SPG-9. Ни Мэттиса, ни Столтенберга в этот момент в аэропорту небыло.

Информации о пострадавших и жертвах нет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Афганистане террорист-смертник активировал свой пояс при атаке на конвой НАТО.