Геращенко рассказала про женщин-военных ВСУ

Так, в Вооруженных силах страны состоянием на сентябрь служат 24 тысячи женщин. Об этом в рамках недавней конференции ОБСЕ сообщила первый замглавы парламента Украины Ирина Геращенко.

Согласно ее словам - на пятое сентября в рядах ВСУ военную службу проходили 23771 военных-женщин, из которых на должностях офицеров - 2916 женщин, а также полковника - 42 женщины. При этом сей час ориентируются на принцип равенства и убеждены, что число женщин в ВСУ, особенно среди женщин на посту генерала, не соответствует их потенциалу – подчеркнула Геращенко.

Как сообщал УРА-Информ, ВСУ ранее усилили охрану воинских частей.