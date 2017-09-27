ЕС продлит пограничный контроль в Шенгенской зоне на три года

Согласно информации издания, на такой шаг Евросоюз может пойти для обеспечения безопасности в европейских странах.

"ЕС планирует разрешить пограничный контроль в Шенгенской зоне на три года", - говорится в сообщении.

В заявлении Европейской комиссии отмечается, что в ЕС предлагаются меры по сохранению и укреплению Шенгенской зоны.

Комиссия предлагает обновить Шенгенский кодекс, чтобы адаптировать правила повторного введения временного внутреннего пограничного контроля.

Добавим, к нынешним потребностям реагирования на возникающие и постоянные серьезные угрозы государственной политике или внутренней безопасности.

Так, внедряются более строгие процедурные гарантии для обеспечения того, чтобы пограничный контроль на внутренних границах оставался исключением - средством крайней меры - и использовался только в случае необходимости.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Европейском парламенте раскритиковали процесс реформирования в сфере судопроизводства и борьбы с коррупцией в Украине.