Дата приезда миссии МВФ в Украину пока не известна - представительство

По информации ведомства, пока не известно о дате приезда миссии МВФ в Украину .

Сообщается, что у них нет никакой информации, даже ориентировочной.

Отметим, ранее стало известно, что Международный валютный фонд отложил выделение Украине пятого транша финансовой помощи в размере 1,9 млрд долларов к осени.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", международный валютный фонд заявил, что не исключает выделения очередного транша Украине в рамках программы финансовой помощи. Вместе с тем Фонд надеется на ускорение реформ в Украине.