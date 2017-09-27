Дата приезда миссии МВФ в Украину пока не известна - представительство

Пока не известна даже ориентировочная дата приезда миссии Международного валютного фонда в Украине. Об этом сообщили представительстве МВФ в Украине.
По информации ведомства, пока не известно о дате приезда миссии МВФ в Украину .
Сообщается, что у них нет никакой информации, даже ориентировочной.
Отметим, ранее стало известно, что Международный валютный фонд отложил выделение Украине пятого транша финансовой помощи в размере 1,9 млрд долларов к осени.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", международный валютный фонд заявил, что не исключает выделения очередного транша Украине в рамках программы финансовой помощи. Вместе с тем Фонд надеется на ускорение реформ в Украине.