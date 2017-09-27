18:21 27.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Дата приезда миссии МВФ в Украину пока не известна - представительство

Пока не известна даже ориентировочная дата приезда миссии Международного валютного фонда в Украине. Об этом сообщили представительстве МВФ в Украине.

Дата приезда миссии МВФ в Украину пока не известна - представительство

По информации ведомства, пока не известно о дате приезда миссии МВФ в Украину .

Сообщается, что у них нет никакой информации, даже ориентировочной.

Отметим, ранее стало известно, что Международный валютный фонд отложил выделение Украине пятого транша финансовой помощи в размере 1,9 млрд долларов к осени.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", международный валютный фонд заявил, что не исключает выделения очередного транша Украине в рамках программы финансовой помощи. Вместе с тем Фонд надеется на ускорение реформ в Украине


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