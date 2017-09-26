Венгрия завила, что будет блокировать сближение Украины с ЕС из-за закона об образовании

Такое решение связано с подписанием президентом Украины Петром Порошенко закона "Об образовании". Как сообщает Министерство иностранных дел Венгрии, правительство страны можем гарантировать, что это больно ударит по будущему Украины.

При этом глава МИД Петер Сиятро назвал решение Порошенко "позорным" и заявил, что оно "далеко от Европы, поскольку был сделан огромный шаг в обратном направлении".

В сообщении венгерского МИД также сказано, что Украина "может забыть об интеграции в Европу", поскольку Венгрия будет блокировать любые инициативы, выгодные Украине.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 25 сентября, президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины №2145-VІІІ "Об образовании", принятый Верховной Радой 5 сентября 2017 года.

Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза.