Вашингтон взволнован курдским референдумом

Об этом передает DW.

Сообщается, что американское руководство обеспокоено ситуацией в иракском Курдистане, так как Багдад подвел правительственные войска к границе автономной области.

В Белом Доме утверждают, что проведение референдума в одном регионе этого этнического меньшинства может привести к активизации курдов в Сирии, Иране, Турции.

Ранее президент турецкой республики Таип Эрдоган пригрозил иракским курдам применением силы в случае, если из-за референдума произойдет эскалация конфликта на границах с его государством.

В США считают, что такой вопрос обязан был обсуждаться на региональном уровне с участием заинтересованных сторон.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Турции референдум курдов на севере Ирака назвали авантюрой.