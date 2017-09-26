08:43 26.09.2017 | Политика | Новости
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Вашингтон взволнован курдским референдумом

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нуерт заявил, что Белый Дом особенно обеспокоен односторонним проведением референдума.

Вашингтон взволнован курдским референдумом

Об этом передает DW.

Сообщается, что американское руководство обеспокоено ситуацией в иракском Курдистане, так как Багдад подвел правительственные войска к границе автономной области.

В Белом Доме утверждают, что проведение референдума в одном регионе этого этнического меньшинства может привести к активизации курдов в Сирии, Иране, Турции.

Ранее президент турецкой республики Таип Эрдоган пригрозил иракским курдам применением силы в случае, если из-за референдума произойдет эскалация конфликта на границах с его государством.

В США считают, что такой вопрос обязан был обсуждаться на региональном уровне с участием заинтересованных сторон.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Турции референдум курдов на севере Ирака назвали авантюрой.


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