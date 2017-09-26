В Украину во вторник приедет министр обороны Канады

Его приезд анонсировал глава украинского оборонного ведомства Степан Полторак. По его словам, в Украине ожидается министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Сейджа.

При этом, как сообщил в понедельник на встрече с делегацией членов постоянной комиссии по вопросам национальной обороны Палаты общин парламента Канады Полторак, министр обороны Канады прибудет, чтобы обсудить перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества. По его словам, достигнуто "полное понимание" с канадскими коллегами", в том числе в вопросе, "как двигаться вперед".

Напомним, как сообщал УРА-Инфоорм, украинская делегация провела двустороннюю встречу с начальником Штаба обороны Канады. Во время переговоров была утверждены вопросы предоставления Канадой помощи по всем направлениям, в том числе и по психологической реабилитации и увеличение количества канадских военнослужащих, проводящих в Украине тренинг по этой проблеме.