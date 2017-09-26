10:55 26.09.2017 | Политика | Новости
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Стали известны результаты голосования за независимость иракского Курдистана

В референдуме о независимости Курдистана от Ирака взяли участие более трех млн человек. Об этом передает телеканал Rudaw.

Стали известны результаты голосования за независимость иракского Курдистана

Сообщается, что всего на референдуме проголосовало более четырех млн курдов, а это почти 73 процента населения.

Референдум состоялся вчера, несмотря на то, что Багдад был против и подтянул правительственные войска к границам автономии.

Президент регионального правительства Курдистана Масуд Барзани заявил, что это был только подготовительный шаг к получению независимости и никто не собирается форсировать события без согласия с властями региона.

Он также напомнило о той высокой цене, которую курдский народ заплатил в войне против "Исламского государства".

США, Иран, Турция заявили о своей особой обеспокоености курдским референдумом. Страны считают, что положительный результат референдума может привести к дестабилизации ситуации на Ближнем востоке.

Как сообщалось в "УРА-Информ", власти Турции заявили, что в случае эскалации конфликта на границах страны, в связи с проведением курдского референдума, последняя примет все дозволенные международным правом меры.


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