Стали известны результаты голосования за независимость иракского Курдистана

Сообщается, что всего на референдуме проголосовало более четырех млн курдов, а это почти 73 процента населения.

Референдум состоялся вчера, несмотря на то, что Багдад был против и подтянул правительственные войска к границам автономии.

Президент регионального правительства Курдистана Масуд Барзани заявил, что это был только подготовительный шаг к получению независимости и никто не собирается форсировать события без согласия с властями региона.

Он также напомнило о той высокой цене, которую курдский народ заплатил в войне против "Исламского государства".

США, Иран, Турция заявили о своей особой обеспокоености курдским референдумом. Страны считают, что положительный результат референдума может привести к дестабилизации ситуации на Ближнем востоке.

Как сообщалось в "УРА-Информ", власти Турции заявили, что в случае эскалации конфликта на границах страны, в связи с проведением курдского референдума, последняя примет все дозволенные международным правом меры.