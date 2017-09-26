США не признают аннексию Крыма даже после того как Россия вернет Донбасс, - Волкер

По словам Волкера, нет разницы между оккупацией Крыма и оккупацией Донбасса. Это - российское вторжение и российская оккупация.

Единственная разница в том, что россияне признают, что они аннексировали Крым. В конце концов, это вопрос принципа, в реальности это то же самое.

"Давайте достигнем прогресса, давайте вернем эту территорию. В то же время, это не меняет наш отказ признавать аннексию Крыма и легитимизировать действия России", - заявил Волкер.

Так, Волкер, комментируя заявление председателя Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера относительно "заморозки" вопроса аннексии Крыма, заявил, что нет разницы между оккупацией Крыма и Донбасса.

Он также отметил, что целью США является достижение прогресса в установлении мира и украинского суверенитета на Донбассе и в Крыму. Это прогресс по одному направлению не должен прямо зависеть от прогресса по другому.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Волкер счел нецелесообразным участие США в нормандском формате, а Германия и Франция должны оставаться ведущими сторонами минского процесса по урегулированию ситуации на Донбассе.