США не признают аннексию Крыма даже после того как Россия вернет Донбасс, - Волкер

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер заявил, что США не признают аннексию Крыма даже после того как Российская Федерация вернет оккупированные районы Луганской и Донецкой областей. Об этом он заявил в интервью "Голос Америки".
По словам Волкера, нет разницы между оккупацией Крыма и оккупацией Донбасса. Это - российское вторжение и российская оккупация.
Единственная разница в том, что россияне признают, что они аннексировали Крым. В конце концов, это вопрос принципа, в реальности это то же самое.
"Давайте достигнем прогресса, давайте вернем эту территорию. В то же время, это не меняет наш отказ признавать аннексию Крыма и легитимизировать действия России", - заявил Волкер.
Так, Волкер, комментируя заявление председателя Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера относительно "заморозки" вопроса аннексии Крыма, заявил, что нет разницы между оккупацией Крыма и Донбасса.
Он также отметил, что целью США является достижение прогресса в установлении мира и украинского суверенитета на Донбассе и в Крыму. Это прогресс по одному направлению не должен прямо зависеть от прогресса по другому.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Волкер счел нецелесообразным участие США в нормандском формате, а Германия и Франция должны оставаться ведущими сторонами минского процесса по урегулированию ситуации на Донбассе.