США будет усмирять КНДР дипломатическим путем

Об этом передает Agence France-Presse.

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал распоряжение, которое позволит Соединенным Штатам ввести новые ограничения против Пхеньяна.

Более сто физических и юридических лиц, торгующих с КНДР попали в санкционный список.

Сам хозяин Белого Дома пригрозил стране полным уничтожением в случае, если та попробует нанести ракетный удар по США или его союзникам. А самого Ким Чен Ына Трамп назвал "человеком-ракетой".

США также ввели санкции в отношении судоходных и торговых сетей КНДР и выдали 180-дневный запрет на посещения США суден и самолетов, которые посетили Сверную Корею.

Руководство США обратилось к Китаю с просьбой усилить "давление" на КНДР и уменшить объемы торговли с северным соседом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп резко отреагировал на заявления со стороны дипломатов Северной Кореи, которые недавно выступили в ООН.