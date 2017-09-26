США будет усмирять КНДР дипломатическим путем

Министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис заявил, что собирается искоренять "ядерные амбиции" северокорейского лидера дипломатическими рычагами.
Об этом передает Agence France-Presse.
Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал распоряжение, которое позволит Соединенным Штатам ввести новые ограничения против Пхеньяна.
Более сто физических и юридических лиц, торгующих с КНДР попали в санкционный список.
Сам хозяин Белого Дома пригрозил стране полным уничтожением в случае, если та попробует нанести ракетный удар по США или его союзникам. А самого Ким Чен Ына Трамп назвал "человеком-ракетой".
США также ввели санкции в отношении судоходных и торговых сетей КНДР и выдали 180-дневный запрет на посещения США суден и самолетов, которые посетили Сверную Корею.
Руководство США обратилось к Китаю с просьбой усилить "давление" на КНДР и уменшить объемы торговли с северным соседом.
Как сообщалось в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп резко отреагировал на заявления со стороны дипломатов Северной Кореи, которые недавно выступили в ООН.