11:56 26.09.2017 | Политика | Новости
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США будет усмирять КНДР дипломатическим путем

Министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис заявил, что собирается искоренять "ядерные амбиции" северокорейского лидера дипломатическими рычагами.

США будет усмирять КНДР дипломатическим путем

Об этом передает Agence France-Presse.

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал распоряжение, которое позволит Соединенным Штатам ввести новые ограничения против Пхеньяна.

Более сто физических и юридических лиц, торгующих с КНДР попали в санкционный список.

Сам хозяин Белого Дома пригрозил стране полным уничтожением в случае, если та попробует нанести ракетный удар по США или его союзникам. А самого Ким Чен Ына Трамп назвал "человеком-ракетой".

США также ввели санкции в отношении судоходных и торговых сетей КНДР и выдали 180-дневный запрет на посещения США суден и самолетов, которые посетили Сверную Корею.

Руководство США обратилось к Китаю с просьбой усилить "давление" на КНДР и уменшить объемы торговли с северным соседом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп резко отреагировал на заявления со стороны дипломатов Северной Кореи, которые недавно выступили в ООН.


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