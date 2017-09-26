Порошенко против миротворцев России на Донбассе

Это абсолютно невозможно. Россия является стороной конфликта.

Об этом в понедельник, 25 сентября, в интервью телеканалу CBC заявил президент Украины Петр Порошенко. Вместе с тем глава украинского государства напомни, что Россия − это агрессор и переговоров с ней быть не может.

Предложение России о введении миротворческой миссии на Донбасс неприемлемо, потому что там хотят использовать миротворцев в качестве охранников для наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, - пояснил Порошенко, добавив, что если Российская Федерация наложит вето на решение Совета безопасности Организации объединенных наций о введении миротворческих сил на Украину, Киев обратится в Международный суд ООН.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко в среду, 20 сентября, на заседании Совета безопасности Организации объединенных наций призвал как можно быстрее отправить на Донбасс миротворцев. Он подтвердил свою просьбу к Совету о размещении миротворцев на Донбассе, чем раньше - тем лучше, добавив, что необходимо обеспечить надежный международный контроль над временно неконтролируемой частью украинско-российской государственной границы.