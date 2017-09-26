Мировое сообщество уже готово к предоставлению Украине оружия, - Климкин

Мировое сообщество приближается к принятию этого решения. Такое мнение высказал в понедельник вечером, 25 сентября, в эфире оного из украинских телеканалов министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Он также отметил, что эти разговоры, безусловно, велись и в Нью-Йорке, и в Канаде. Наши дипломаты работают с нашими европейскими партнерами.

Конечно, речь идет об элементах оборонительного оружия, но мы настаиваем на расширении всего вооруженного компонента, - пояснил министр, добавив, что речь идет, в частности о новых дронах, технике, с помощью которой можно определять, откуда ведутся обстрелы, а также оборудовании, с помощью которого украинские военнослужащих смогут работать в условиях постоянных радиопомех.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Павел Климкин заявлял, что считает "бессмысленным" пошаговую отмену санкций против России, за которое выступает Австрия.