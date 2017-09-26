Гриневич разочарована заявлением правительства Венгрии

Глава ведомства призывает руководство Венгрии выслушать аргументы Украины. Как заявила во вторник, 26 сентября, в эфире одного из украинских телеканалов министр, странно звучит, поскольку венгерские партнеры должны быть заинтересованы, чтобы украинские граждане, в том числе венгерского происхождения, также имели европейские перспективы.

Министр также подчеркнула, что Украина не намерена закрывать школы с языком преподавания национальных меньшинств, а только хочет расширить преподавание украинского языка в этих школах. Этим законом Украина не нарушает своих международных обязательств, - пояснила Гриневич, добавив, что на данный момент имеет место нарушение прав нацменьшинств, когда они, получая школьное образование в Украине, не владеют государственным языком, что не дает им возможности поступать в высшие учебные заведения, поступать на государственную службу.

Она сообщила, что 27 сентября намерена встретиться с министром образования Румынии, а 19 октября - с министром образования Венгрии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство иностранных дел Венгрии заявило во вторник о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.