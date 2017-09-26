Главу каталонского женералитета обвиняют в коррупции

Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса заявил, что его ведомство подготовило новый иск против главы каталонского правительства Карлоса Пучдемонта.
Об этом передает La Vanguardia.
Пучдемонту инкриминируют уголовные статьи за растрату госимущества, а также неподчинение центральным властям.
Маса уверен, что у него есть все материалы, чтобы предъявить Пучдемону не только подозрение, а и начать проводить досудебное следствие.
Ранее испанские власти назначили нового начальника полиции Каталонии. Мадрид опасается проведения референдума о независимости области.
Также Мадрид усилил и увеличил полицейские патрули в Каталонии и изъял бюллетени для голосования.
Министр внутренних дел Каталонии Жоаким Форн заявил, что это обвинение будет отвергнуто в муниципалитете Барселоны.
Как сообщалось в "УРА-Информ", в связи с активизацией общественности в автономной области испанской Каталония украинцам, уже находящимся или планирующим посетить область, рекомендуется избегать мест массовых скоплений людей.