Главу каталонского женералитета обвиняют в коррупции

Об этом передает La Vanguardia.

Пучдемонту инкриминируют уголовные статьи за растрату госимущества, а также неподчинение центральным властям.

Маса уверен, что у него есть все материалы, чтобы предъявить Пучдемону не только подозрение, а и начать проводить досудебное следствие.

Ранее испанские власти назначили нового начальника полиции Каталонии. Мадрид опасается проведения референдума о независимости области.

Также Мадрид усилил и увеличил полицейские патрули в Каталонии и изъял бюллетени для голосования.

Министр внутренних дел Каталонии Жоаким Форн заявил, что это обвинение будет отвергнуто в муниципалитете Барселоны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в связи с активизацией общественности в автономной области испанской Каталония украинцам, уже находящимся или планирующим посетить область, рекомендуется избегать мест массовых скоплений людей.