13:50 26.09.2017 | Политика | Новости
100174707:roman

Главу каталонского женералитета обвиняют в коррупции

Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса заявил, что его ведомство подготовило новый иск против главы каталонского правительства Карлоса Пучдемонта. 

Главу каталонского женералитета обвиняют в коррупции

Об этом передает La Vanguardia.

Пучдемонту инкриминируют уголовные статьи за растрату госимущества, а также неподчинение центральным властям.

Маса уверен, что у него есть все материалы, чтобы предъявить Пучдемону не только подозрение, а и начать проводить досудебное следствие.

Ранее испанские власти назначили нового начальника полиции Каталонии. Мадрид опасается проведения референдума о независимости области.

Также Мадрид усилил и увеличил полицейские патрули в Каталонии и изъял бюллетени для голосования.

Министр внутренних дел Каталонии Жоаким Форн заявил, что это обвинение будет отвергнуто в муниципалитете Барселоны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в связи с активизацией общественности в автономной области испанской Каталония украинцам, уже находящимся или планирующим посетить область, рекомендуется избегать мест массовых скоплений людей.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив