Золтан Балог просит о встрече с Гриневич

Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог заявил, что хочет встретится с украинским министром образования Лилией Гриневич.
Об этом передает "Радио Свобода".
По словам Балога, это даст дополнительную возможность для того, чтобы выяснить все опасения, которые могут возникнуть изза нового закона. Венгерский министр желает лично переговорить с Гриневич "с глазу на глаз".
Ранее венгерское руководство жестко раскритиковало новый украинский закон об образовании. По словам главы МИДа Венгрии Сийярто, закон будет ущемлять языковые права 150-ти тыс венгров, проживающих на территории страны.
Золтан Балог примет участие в открытии учебного года в венгероязычном Институте имени Ференца Ракоци II, что на Закарпатье, куда он приглашает Гриневич для личной встречи.
Венгрия призвала ООН провести расследование из-за реформы образования в Украине.
Как сообщалось в "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман попросил Министерство иностранных дел и Министерство образования и науки Украины рассказать про детали реформы европейским коллегам.