Золтан Балог просит о встрече с Гриневич

Об этом передает "Радио Свобода".

По словам Балога, это даст дополнительную возможность для того, чтобы выяснить все опасения, которые могут возникнуть изза нового закона. Венгерский министр желает лично переговорить с Гриневич "с глазу на глаз".

Ранее венгерское руководство жестко раскритиковало новый украинский закон об образовании. По словам главы МИДа Венгрии Сийярто, закон будет ущемлять языковые права 150-ти тыс венгров, проживающих на территории страны.

Золтан Балог примет участие в открытии учебного года в венгероязычном Институте имени Ференца Ракоци II, что на Закарпатье, куда он приглашает Гриневич для личной встречи.

Венгрия призвала ООН провести расследование из-за реформы образования в Украине.

Как сообщалось в "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман попросил Министерство иностранных дел и Министерство образования и науки Украины рассказать про детали реформы европейским коллегам.