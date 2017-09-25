В Украине стартовало выдвижение кандидатов на местные выборы

По информации ведомства, кандидаты смогут подавать документы для регистрации в выборах до четвертого октября включительно.

А до пятого октября включительно ЦИК будет принимать решение о регистрации кандидата в депутаты, кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы или об отказе в регистрации.

"Сегодня, 25 сентября, ... начинается процесс выдвижения кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы на соответствующих первых местных выборах", - говорится в сообщении.

Добавим, по предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие более 1 млн 330 тыс. человек, то есть около четыре процента всех избирателей Украины.

Указанное количество избирателей превышает количество избирателей шести областных центров Украины вместе взятых. В частности, Тернополя, Херсона, Хмельницкого, Черкасс, Черновцов и Чернигова.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в выборах в Украине участие принять смогут примерно 1,3 миллиона граждан. Так, участие в выборах смогут принять примерно 4 процента всех избирателей страны.