В Украине принято 29 судебных решений об амнистии

По информации ведомства, по состоянию на 22.09.2017 судами принято всего 29 приговоров с освобождением лица от отбывания назначенного наказания в связи с амнистией.

Как отмечается, закон седьмого сентября 2017 года вступил в силу.

Также, по информации военных прокуроров по формальным признакам под действие закона об амнистии подпадают 1722 лица - участника антитеррористической операции, из которых 1195 имеют статус участника боевых действий.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект об образовательной реформы в Украине. Глава парламента подписал документ на брифинге в кулуарах Рады и заверил, что сегодня закон будет передан на подпись президенту Украины.