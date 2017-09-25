19:20 25.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине принято 29 судебных решений об амнистии

Под действие закона об амнистии подпадают 1722 участника антитеррористической операции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины о реализации положений закона "Об амнистии в 2016 году".

В Украине принято 29 судебных решений об амнистии

По информации ведомства, по состоянию на 22.09.2017 судами принято всего 29 приговоров с освобождением лица от отбывания назначенного наказания в связи с амнистией.

Как отмечается, закон седьмого сентября 2017 года вступил в силу.

Также, по информации военных прокуроров по формальным признакам под действие закона об амнистии подпадают 1722 лица - участника антитеррористической операции, из которых 1195 имеют статус участника боевых действий.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект об образовательной реформы в Украине. Глава парламента подписал документ на брифинге в кулуарах Рады и заверил, что сегодня закон будет передан на подпись президенту Украины.


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