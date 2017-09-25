В ООН обнародуют доклад о преступлениях РФ в Крыму

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подготовило материалы по совершенным преступлениям России в оккупированном Крыму.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Климкин уверен, что публикации некоторых материалов может заставить мировое сообщество еще сильнее "давить" на РФ с целью усмирения ее агрессивной политики на востоке Украины и в Крыму.
С начала оккупации Крыма РФ стала проводить политику репрессий и ассимиляции в отношении коренного населения острова - крымских татар.
Глава МИДа подчеркнул, что это важный шаг в исполнении резолюции ГА ООН 71/205 (2017). Климкин неоднократно заявлял, что права крымских татар на острове ущемляются, а самих татар преследуют.
Так, например, в Крыму была запрещена деятельность крымскотатрского парламента - Меджлиса.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Климкин уехал в Грецию на демократический форум.