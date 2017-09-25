12:25 25.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В ООН обнародуют доклад о преступлениях РФ в Крыму

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подготовило материалы по совершенным преступлениям России в оккупированном Крыму.

В ООН обнародуют доклад о преступлениях РФ в Крыму

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Климкин уверен, что публикации некоторых материалов может заставить мировое сообщество еще сильнее "давить" на РФ с целью усмирения ее агрессивной политики на востоке Украины и в Крыму.

С начала оккупации Крыма РФ стала проводить политику репрессий и ассимиляции в отношении коренного населения острова - крымских татар.

Глава МИДа подчеркнул, что это важный шаг в исполнении резолюции ГА ООН 71/205 (2017). Климкин неоднократно заявлял, что права крымских татар на острове ущемляются, а самих татар преследуют.

Так, например, в Крыму была запрещена деятельность крымскотатрского парламента - Меджлиса.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно  Климкин уехал в Грецию на демократический форум.


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