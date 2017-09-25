В Иракском Курдистане начался референдум о независимости

На территории курдской автономии в Ираке началось голосование по референдуму о независимости Иракского Курдистана. В частности, участки открылись в 7:00 и продолжат работать до 18:00.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Как отмечается, на голосование все избиратели приходят на участки, ищут свое имя в списках и ставят отпечаток большого пальца. Также принять участие в референдуме могут граждане Ирака, зарегистрированные в спорных с Багдадом районах, населенные курдами. В свою очередь для избирателей за пределами этой страны организовано онлайн-голосование на специальном сайте.
Стоить добавить, что голосование организовано в школах, больницах, административных и общественных заведениях. В данный момент на избирательные участки уже зарегистрировалось не менее 5,2 миллиона человек.
Тем не менее против референдума о независимости Курдистана выступают не только соседи Ирака, Иран и Турция, но и международное сообщество. Кроме того, ООН, США и Великобритания видят в референдуме риск еще большей дестабилизации региона.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти Турции считают приключением референдум о независимости иракского Курдистана, который запланированный на 25 сентября 2017 года на севере Ирака.