В Иракском Курдистане начался референдум о независимости

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как отмечается, на голосование все избиратели приходят на участки, ищут свое имя в списках и ставят отпечаток большого пальца. Также принять участие в референдуме могут граждане Ирака, зарегистрированные в спорных с Багдадом районах, населенные курдами. В свою очередь для избирателей за пределами этой страны организовано онлайн-голосование на специальном сайте.

Стоить добавить, что голосование организовано в школах, больницах, административных и общественных заведениях. В данный момент на избирательные участки уже зарегистрировалось не менее 5,2 миллиона человек.

Тем не менее против референдума о независимости Курдистана выступают не только соседи Ирака, Иран и Турция, но и международное сообщество. Кроме того, ООН, США и Великобритания видят в референдуме риск еще большей дестабилизации региона.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти Турции считают приключением референдум о независимости иракского Курдистана, который запланированный на 25 сентября 2017 года на севере Ирака.