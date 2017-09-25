В Германии подсчитали все голоса на выборах

Официальные данные подтвердили, что Консервативный блок в составе Христианско-социального союза и Христианско-демократического союза, избирательный список которого возглавляет канцлер Ангела Меркель, одержал победу. Таким образом, предварительные официальные результаты голосования по итогам обработки всех бюллетеней, обнародованные в ночь на понедельник, 25 сентября установили, что Блок ХДС/ХСС поддержали 33% избирателей.

За Социал-Демократическую партию Германии во главе с Мартином Шульцем проголосовали 20,5% избирателей.

При этом обе партии заметно потеряли количество своих избирателей по сравнению с итогами выборов в 2013 году. Тогда консерваторы набрали 41,5%, СДПГ – 25,7%.

Вместе с тем социал-демократы, показавшие худший результат в своей истории, уже объявили об уходе в оппозицию.

На третьем месте оказалась правопопулистская Альтернатива для Германии с 12,6% голосов. Она впервые прошла в Бундестаг. За ней следуют либеральная Свободная демократическая партия Германии - c 10,7%, Левая партия – 9,2% и Союз-90/зеленые – 8,9%.

Остальные партии не набрали пяти процентов, необходимых для прохождения в парламент.

Окончательные итоги голосования будут официально подведены приблизительно через неделю после выборов.

Напомним как сообщал УРА-Информ, канцлер Германии Ангела Меркель намерена сформировать новый кабинет министров до Рождества. При этом она отвергла вероятность формирования правительства меньшинства.