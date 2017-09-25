В Берлине началась стихийная акция против правопопулистской партии

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", несколько сотен человек пикетируют здание торгового центра на столичной площади Александерплац, где правопопулисты празднуют высокий результат на выборах.

Протестующие скандируют, в частности, "AfD - фашисты".

При этом полиция оцепила протестующих кольцом. В непосредственной близости также находятся машины медицинской помощи.

Ситуация остается контролируемой, - заверили правоохранители.

Напомним, по предварительным данным на первом месте блок Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз, который набирает 32,5% голосов. Социал-демократическая партия Германии набирает 20%, "Альтернатива для Германии" - 13,5%, Свободная демократическая партия - 10,5%, "Союз 90/Зеленые" - 9,5%, Левая партия - 9%. При этом все остальные партии набирают менее 5%.

Как сообщал УРА-Информ, Меркель назвала вызовом приход в бундестаг правопопулистской партии " Альтернатива для Германии" и пообещала провести тщательный анализ, так как ее партия намерена отвоевать голоса избирателей, которые были отданы АдГ.