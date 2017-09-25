Украина рассчитывает на поставку оружия от Канады, - Муженко

Соответствующие сведения Муженко сообщил по результатам своего визита в Канаду, передает "Укринформ". Так, во время встречи был поднят вопрос о предоставлении военной помощи Украине. В частности, по психологической реабилитации и увеличению количества канадских военнослужащих, проводящих в Украине тренинг по этой проблеме.

В свою очередь начальник Штаба обороны Канады генералом Джонатан Вэнс заявил, что Канада взяла время на обработку запросов Украины.

"Мы также договорились по тем вопросам, которые касаются повышения возможностей ВСУ", – подчеркнул начальник Генштаба Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сенатор-республиканец Роб Портман поведал детали для предоставления американской помощи Украине. Средства пойдут на модернизацию оборонного комплекса украинского государства.