12:38 25.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина рассчитывает на поставку оружия от Канады, - Муженко

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что наша страна ожидает от Канады принятия важного политического решения относительно предоставления военной помощи.

Украина рассчитывает на поставку оружия от Канады, - Муженко

Соответствующие сведения Муженко сообщил по результатам своего визита в Канаду, передает "Укринформ". Так, во время встречи был поднят вопрос о предоставлении военной помощи Украине. В частности, по психологической реабилитации и увеличению количества канадских военнослужащих, проводящих в Украине тренинг по этой проблеме.

В свою очередь начальник Штаба обороны Канады генералом Джонатан Вэнс заявил, что Канада взяла время на обработку запросов Украины.

"Мы также договорились по тем вопросам, которые касаются повышения возможностей ВСУ", – подчеркнул начальник Генштаба Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сенатор-республиканец Роб Портман поведал детали для предоставления американской помощи Украине. Средства пойдут на модернизацию оборонного комплекса украинского государства.


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