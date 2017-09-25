11:21 25.09.2017 | Политика | Новости
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Турция усилит охрану границ в связи с курдским референдумом

Власти Турции заявили, что в случае эскалации конфликта на границах страны, в связи с проведением курдского референдума, последняя примет все дозволенные международным правом меры.

Турция усилит охрану границ в связи с курдским референдумом

Об этом передает МИД Турции.

Согласно информации службы, Анкара использует все полномочия данные ей Великим национальным собранием Турции против террористов и боевиков, которые попытаются использовать референдум для того, чтобы подорвать национальную безопасность Турции.

Ранее Анкара заявила о своей встревоженности в связи с проведением референдума, так как это может вызвать "брожение" внутри самой Турции, в которой проживают более 20 млн курдов.

Руководство страны считает, что такие вопросы должны решатся совместно с другими странами региона, где непосредственно проживает курдское население.

Также президент Эрдоган уверен, что референдум подорвет и без того нестабильное состояние Ирака.

Как сообщалось в "УРА-Информ", власти Турции считают приключением и авантюрой референдум о независимости иракского Курдистана.


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