Турция усилит охрану границ в связи с курдским референдумом

Об этом передает МИД Турции.

Согласно информации службы, Анкара использует все полномочия данные ей Великим национальным собранием Турции против террористов и боевиков, которые попытаются использовать референдум для того, чтобы подорвать национальную безопасность Турции.

Ранее Анкара заявила о своей встревоженности в связи с проведением референдума, так как это может вызвать "брожение" внутри самой Турции, в которой проживают более 20 млн курдов.

Руководство страны считает, что такие вопросы должны решатся совместно с другими странами региона, где непосредственно проживает курдское население.

Также президент Эрдоган уверен, что референдум подорвет и без того нестабильное состояние Ирака.

Как сообщалось в "УРА-Информ", власти Турции считают приключением и авантюрой референдум о независимости иракского Курдистана.