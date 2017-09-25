США ожесточили санкции против Ирана

По его словам, такие действия США являются оскорбительными для для такого выдающегося народа, как иранский. Ранее США также ограничивали миграционный поток граждан Ирана.

В связи с подписанием ядерного соглашения в 2015 году США несколько снизили давление на Иран.

Однако недавние испытания баллистических ракет вынуждают Белый Дом идти на подобные меры. Пентагон также подозревает Иран в том, что тот вопреки ядерному соглашению и далее проводил разработку ядерной программы.

США ужесточили условия въезда из стран, таких как Иран, Ливия, Сомали, Сирия, Йемен, а также Чад, Северная Корея и Венесуэла.

Американский президент обвиняет Иран в связях с КНДР в сфере ядерных технологий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Ирана Хасан Рухани высказался о возможности продолжения разработки баллистических ракет.