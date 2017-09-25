США ожесточили санкции против Ирана

США ограничили въезд гражданам Ирана в страну. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.
По его словам, такие действия США являются оскорбительными для для такого выдающегося народа, как иранский. Ранее США также ограничивали миграционный поток граждан Ирана.
В связи с подписанием ядерного соглашения в 2015 году США несколько снизили давление на Иран.
Однако недавние испытания баллистических ракет вынуждают Белый Дом идти на подобные меры. Пентагон также подозревает Иран в том, что тот вопреки ядерному соглашению и далее проводил разработку ядерной программы.
США ужесточили условия въезда из стран, таких как Иран, Ливия, Сомали, Сирия, Йемен, а также Чад, Северная Корея и Венесуэла.
Американский президент обвиняет Иран в связях с КНДР в сфере ядерных технологий.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Ирана Хасан Рухани высказался о возможности продолжения разработки баллистических ракет.