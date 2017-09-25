10:54 25.09.2017 | Политика | Новости
100174565:roman

Сирийское правительство контролирует большую часть нефтяных месторождений

Посол Сирии в Пекине Имад Мустафа заявил, что сирийская армия смогла восстановить контроль почти над всеми стратегически важными нефтяными месторождениями.

Сирийское правительство контролирует большую часть нефтяных месторождений

Об этом передает Global Times.

По его словам, что в течении следующих двух месяцев страна сможет восстановить довоенный контроль над всеми предприятиями энергетики.

Сообщается, что приоритетными направлениями для реконструкции страны станет жилищное строительство, проведения электрификации разрушенных районов, а также массовый ремонт инфраструктуры в стране.

Посол говорит о том, что сейчас основные боевые действия продолжаются на северо-востоке страны, вдали от основных сирийских городов.

Ранее САА и войска коалиции освободили Ракку, Мосул, а в скором времени будет освобожден Дейр-эз-Зор.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно  в Сирии погиб старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Валерий Асапов.


 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив