Сирийское правительство контролирует большую часть нефтяных месторождений

Посол Сирии в Пекине Имад Мустафа заявил, что сирийская армия смогла восстановить контроль почти над всеми стратегически важными нефтяными месторождениями.
Об этом передает Global Times.
По его словам, что в течении следующих двух месяцев страна сможет восстановить довоенный контроль над всеми предприятиями энергетики.
Сообщается, что приоритетными направлениями для реконструкции страны станет жилищное строительство, проведения электрификации разрушенных районов, а также массовый ремонт инфраструктуры в стране.
Посол говорит о том, что сейчас основные боевые действия продолжаются на северо-востоке страны, вдали от основных сирийских городов.
Ранее САА и войска коалиции освободили Ракку, Мосул, а в скором времени будет освобожден Дейр-эз-Зор.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Сирии погиб старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Валерий Асапов.