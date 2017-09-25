Сирийское правительство контролирует большую часть нефтяных месторождений

Об этом передает Global Times.

По его словам, что в течении следующих двух месяцев страна сможет восстановить довоенный контроль над всеми предприятиями энергетики.

Сообщается, что приоритетными направлениями для реконструкции страны станет жилищное строительство, проведения электрификации разрушенных районов, а также массовый ремонт инфраструктуры в стране.

Посол говорит о том, что сейчас основные боевые действия продолжаются на северо-востоке страны, вдали от основных сирийских городов.

Ранее САА и войска коалиции освободили Ракку, Мосул, а в скором времени будет освобожден Дейр-эз-Зор.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Сирии погиб старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Валерий Асапов.