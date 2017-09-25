Стали известны результаты сенатских выборов во Франции

Согласно информации издания, более 78 тыс избирателей из местных советов проголосовали во вчерашних выборах.

При подсчете голосов выяснилось, что консерваторы могут получить от 146 до 156 мест в Сенате.

Социалисты забирают 70 мест, а центристы не более 40 мест. А вот правящая партия Макрона смогла завоевать лишь 20 мест.

"Национальный фронт" Марин Ле Пен не смог забрать ни одного мандата. На данный момент в этой политической силе наблюдается "застой".

Президент Франции заявил, что остался доволен результатами избирательной гонки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Франции объявили новым президентом страны Эммануэля Макрона.