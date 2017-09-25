Посольство Украины в Беларуси рекомендует пересекать российско-белорусскую границу самолетами

По информации структуры, Россия, ссылаясь на отсутствие пунктов пропуска через российско-белорусскую государственную границу, запретила ее пересечения гражданами третьих стран, кроме граждан Российской Федерации и Республики Беларусь.

Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило, что с 15 мая 2017 российская сторона осуществляет пограничный контроль воздушных судов.

Прибывающих в Российскую Федерацию с территории Республики Беларусь, а также возвращающихся в обратном направлении, отметили в посольстве.

"В связи с этим, посольство Украины в Республике Беларусь рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок, связанных с пересечением белорусско-российской государственной границы, кроме пересечения авиационным транспортом. ", - заявили в посольстве.

Из-за отсутствия соглашений между Россией и Беларусью о пунктах пропуска, а также решений об установлении пунктов пропуска на белорусско-российском участке государственной границы контроль на этом участке не производится.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Министерстве иностранных дел Украины уверены, что поток российских приезжих из-за биометрического контроля на границах не приведет к уменьшению потока со стороны РФ.