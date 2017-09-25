Порошенко подписал закон об образовании в Украине

Об этом сообщила пресс-служба главы государства. При этом глава государства уверен, что принятие этого закона позволит провести глубокую всеобъемлющую образовательную реформу, которая повысит качество образования и конкурентоспособность молодого поколения на рынке труда.

Он обеспечит реальные шаги к включению Украины в европейское образовательное пространство, – подчеркнул Порошенко, назвав образовательную реформу одной из главных.

Вместе с тем президент особо подчеркнул, что закон повышает роль государственного украинского языка в образовательном процессе. Закон обеспечивает равные возможности для всех, потому что гарантирует каждому выпускнику высокий уровень владения языком, необходимый для успешной карьеры в Украине.

В то же время глава государства подчеркнул важность неукоснительного соблюдения при получении образования гуманитарных прав национальных меньшинств, которые проживают на территории Украины.

Глава государства также обратился к Министерству иностранных дел и Министерства образования – провести необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 5 сентября депутаты ввели 12-летку для школьников, зарплату для педагогов в размере трех минимальных зарплат, а также постепенное повышение выплат. Наиболее дискуссионной нормой стала статья о языке обучения представителей нацменьшинств и коренных народов Украины. Закон запрещает существование школ с преподаванием на языках нацменьшинств и коренных народов, оставляя лишь возможность создавать классы в украинских школах, где обучение будут вести на языке нацменьшинства наряду с государственным языком.

Изучение языка коренного народа или нацменьшинства гарантируется в школах или через национальные культурные общества. В вузах по желанию учащихся создаются условия для изучения языка нацменьшинства как отдельной дисциплины.

Исключение из общего правила составляют школьники из числа нацменьшинств, которые начали учиться до 1 сентября 2018 года. До 1 сентября 2020 года они смогут учиться по прежним правилам, потом будет постепенно увеличиваться количество предметов, которые преподаются на украинском языке.