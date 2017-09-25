10:42 25.09.2017 | Политика | Новости
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Палестина обвиняет Израиль в военных преступлениях

Палестина подала иск в отношении Израиля в Международный суд в Гааге. Об этом передает Anadolu.

Палестина обвиняет Израиль в военных преступлениях

Согласно информации источника, в иск содержатся обвинения Израиля в культурной дискриминации, этнических чистках палестинцев, а также расселения израильтян на оккупированных территориях.

Исполнительный комитет Организации освобождения Палестины общим голосованием согласовал главные пункты обвинения на заседании в Рамалле.

Организация считает, что мировое сообщество, в частности ООН, прибегает к двойным стандартам в отношении политики Израиля на Ближнем Востоке.

Палестинское руководство неоднократно отмечало, что Израиль ущемляет права мусульманского населения, ограничивая доступ к Храмовой Горе в Иерусалиме.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Израиль убрал металлоискатели с Храмовой горы.


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