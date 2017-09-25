Муженко заверил, что Канада предоставит Украине военную помощь

Украинская делегация провела двустороннюю встречу с начальником Штаба обороны страны. Во время переговоров была утверждены вопросы предоставления Канадой помощи по всем направлениям, в том числе и по психологической реабилитации и увеличение количества канадских военнослужащих, проводящих в Украине тренинг по этой проблеме.

Об этом в понедельник, 25 сентября, заявил начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко. При этом, рассказывая о результатах своего визита он отметил, что этот вопрос, который требует соответствующих политических решений, должен будет решиться уже в ближайшее время.

Этот вопрос висит в воздухе, и мы надеемся, что он должен спуститься на землю и материализоваться, - пояснил Муженко, комментируя встречу с начальником Штаба обороны Канады генералом Джонатаном Вэнсом.

При этом он добавил, что обсуждался также вопрос по увеличению миссии Канады в Украине.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 22 сентября отправился с рабочим визитом в Канаду. Тут он пробудет два дня и примет участие в торжественной церемонии открытия Игр непокоренных. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, в Канаде у Порошенко запланированные встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Канады Христей Фриланд.