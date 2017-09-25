МИД рекомендует своим гражданам избегать мест скопления людей в Каталонии

Министерство иностранных дел Украины просит граждан Украины соблюдать правила пребывания иностранцев в Испании. Об этом сказано в сообщении департамента консульской службы МИД.

Согласно сообщению, украинцам также рекомендовано всегда иметь при себе оригиналы паспортных документов, а также внимательно следить за сообщениями местных органов власти о развитии ситуации и выполнять законные требования правоохранительных органов. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, угрозы жизни и здоровью гражданам Украины следует срочно обращаться на "горячую линию" Генерального консульства Украины в Барселоне или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, военная национальная полиция Испании провела рейд на штаб-квартиру каталонского правительства, менее чем за две недели до предложенного референдума о независимости Каталонии.