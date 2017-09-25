Кабмину следует готовиться к земельной реформе – МВФ

Так, Кабмин должен будет вскоре начать подготовительную работу по внедрению земельной реформы. Такое заявление недавно сделал представитель МВФ в Украине - Йоста Люнгман.

Согласно его сообщению - основная цель украинской земельной реформы сейчас – это укрепление и стабилизация агросектора. Всем сейчас понятно, что понадобится время для эффективного внедрения земельной реформы. Также все понимают и то, что до имплементации ее нужно еще достичь консенсуса по самым разным параметрам.

Как сообщал УРА-Информ, В. Гройсман распорядился по поводу разъяснения новой образовательной реформы.