16:00 24.09.2017 | Политика | Новости
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Во Франции дан старт избирательному процессу в верхнюю палату парламента

Сегодня во Франции начались выборы депутатов в Сенат. Об этом передает DW.

Во Франции дан старт избирательному процессу в верхнюю палату парламента

Согласно информации портала, на этих выборах решается судьба 171 из 348 мест. В основном будут голосовать представители местных советов, а это около 76 тыс советов.

Правительственная партия действующего президента Эмманюэля Макрона "Республика на марше" не смогла взять лидерство в выборах в эту структуру власти. Многие члены советов голосуют за социалистов Жан-Люка Меланшона, а также другие центристские силы Франции.

В стране, правда, основная законодательная инициатива принадлежит Национальному собранию, Сенат же имеет более консультативную функцию.

Последнее слово обычно за депутатами нижней палаты, которые могут преодолеть вето Сената.

Сам же рейтинг действующего президента за последние несколько месяцев пошел по восходящей, что даст его силе дополнительные очки во время выборов.

Как сообщалось в "УРА-Информ"Франция на сегодняшний день имеет большие разногласия с президентом России Владимиром Путиным в отношении Украины. Об этом недавно заявил Эммануель Макрон.


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