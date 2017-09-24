05:00 24.09.2017 | Политика | Новости
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В Турции референдум курдов на севере Ирака назвали авантюрой

Власти Турции считают приключением референдум о независимости иракского Курдистана, который запланированный на 25 сентября 2017 года на севере Ирака.

В Турции референдум курдов на севере Ирака назвали авантюрой

Как сообщает государственное агентство Anadolu, соответствующий референдум является в корне ошибочным решением. В свою очередь премьер-министрТурции Бина Йылдырым заявил, Анкара в своих шагах будет учитывать позицию Тегерана и Багдада.

При этом глава правительства напомнил, что Турция с самого начала в дружеской форме как соседней страны выступала с предупреждениями о недопустимости проведения референдума.

"Однако, как видим, наши предупреждения не были учтены", - констатировал Йылдырым, подчеркнув, что весь мир выступает против референдума, в том числе соседние страны.

Вместе с тем Йылдырым доьавил, что жители севера Ирака, не имеющие отношения к этой авантюре, не должны страдать от ошибок власти края.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Совет Безопасности ООН считает, что проведение референдума о независимости иракского Курдистана может помешать окончательному разгрому группировки ИГИЛ.


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