02:00 24.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Кабмине сократят восемь тысяч чиновников

Новый этап реформы госуправления предполагает набор тысячи работников в новые директораты т.н. пилотных министерств.

В Кабмине сократят восемь тысяч чиновников

Кроме прочего, предполагается сокращение восьми тысяч трудящихся сейчас в министерствах госслужащих. Эти данные распространил недавно министр Кабмина Александр – в ходе одного из интервью.

Согласно принятому в мае решению – уже было решено сократить не менее пяти процентов от нынешней численности – то есть примерно восемь тысяч. Уже по итогам года можно будет выйти на больший процент покращений.

Как сообщал УРА-Информ, "Нафтогаз" принял решение о продаже автопарка Mercedes. То есть – скоро будут проданы все авто компании.


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