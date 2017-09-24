В Кабмине сократят восемь тысяч чиновников

Кроме прочего, предполагается сокращение восьми тысяч трудящихся сейчас в министерствах госслужащих. Эти данные распространил недавно министр Кабмина Александр – в ходе одного из интервью.

Согласно принятому в мае решению – уже было решено сократить не менее пяти процентов от нынешней численности – то есть примерно восемь тысяч. Уже по итогам года можно будет выйти на больший процент покращений.

Как сообщал УРА-Информ, "Нафтогаз" принял решение о продаже автопарка Mercedes. То есть – скоро будут проданы все авто компании.