11:46 24.09.2017 | Политика | Новости
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В Германии стартовали парламентские выборы

В воскресенье в Германском государстве начались выборы в Бундестаг. Об этом передает DW.

В Германии стартовали парламентские выборы

Согласно информации издания, все избирательные участки открылись вовремя, на данный момент никаких нарушей не зафиксировано.

Проголосовать за состав будущего правительства могут более 61 млн немцев.

Сообщается, что лидер блока ХДС/ХСС Ангела Меркель имеет высокие шансы возглавить будущее правительство и в четвертый раз стать канцлером.

Главным претендентом и соперником Меркель является кандидат от СДПГ Мартин Шульц. Однако последний потерпел сокрушительное поражение в теледебатах против нынешнего канцлера.

Вероятным является продолжение так называемой большой коалиции - союза христианских демократов и социал-демократов (СДПГ).

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Германия выбрала себе нового президента. Им стал бывший министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.


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