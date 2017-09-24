Трамп ожидает падение режима Ким Чен Ына в КНДР

Американский президент написал, что подобные мысои северокорейского лидера в нынешних условиях не будут долго жить.

Он отметил, что человек-ракета должен усмирить собственные "ядерные амбиции" иначе его режиму не существовать долго.

Ранее Трамп в своем выступлении во время 72-ой ГА ООН заявил, что любая ракетная эскалация конфликта в сторону США или ее союзников приведет к моментальному ответу со стороны последних.

Также Совбез ООН принял еще более жесткие санкции против КНДР. Странам-членам ЕС запрещается любая торговля с Пхеньяном нефтью, газом и текстилем.

Однако такие страны как Китай и Россия имеют тесные торговые связи с КНДР, что усложняет давление на режим "чучхе".

Как сообщалось в "УРА-Информ", КНДР снова угрожает США Северная Корея пригрозила США "нанесением" ответных мер, если последняя все таки добьется принятия санкций в Совбезе ООН.