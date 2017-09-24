21:33 24.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко и Гройсман поздравили Меркель с победой на выборах

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр страны Владимир Гройсман поздравили канцлера Германии Ангелу Меркель с победой на выборах.

Порошенко и Гройсман поздравили Меркель с победой на выборах

Как написал на своей страничке в Facebook глава государства, он шлет искренние поздравления Ангеле Меркель - победителю парламентских выборов и лидеру мира и стабильности в Европе.

Это четкий кредит доверия объединенной и сильной Европе! Победа приближает восстановление территориальной целостности Украины и ее будущее в объединенной Европе, - написал Порошенко.

В свою очередь глава правительства в своем поздравлении отметил, что взаимовыгодное сотрудничество между государствами будет развиваться и дальше.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Германии завершились выборы в парламент, которые проходили в воскресенье, 24 сентября. Согласно прогнозу социологов, первое место занимает партия действующего канцлера Ангелы Меркель. Их оппоненты - правопопулистская партия "Альтеранатива для Германии" финиширует третьей.


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