На выборах в Германии уверенно побеждает партия Меркель

Согласно прогнозу социологов, первое место занимает партия действующего канцлера Ангелы Меркель. Их оппоненты - правопопулистская "Альтеранатива для Германии" финиширует третьей.

Как сообщает DW, что сразу после закрытия избирательных участков в шесть часов вечера были обнародованы прогнозы социологов о результатах выборов, составленные на основе опросов и первых подсчетов.

Согласно прогнозу института исследований общественного мнения Infratest-dimap, проходной барьер преодолевают шесть политических сил. На первом месте блок Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз, который набирает 32,5% голосов.

Социал-демократическая партия Германии набирает 20%, "Альтернатива для Германии" - 13,5%, Свободная демократическая партия - 10,5%, "Союз 90/Зеленые" - 9,5%, Левая партия - 9%. При этом все остальные партии набирают менее 5%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Германии сегодня, 24 сентября 2017 года, проходят парламентские выборы. По итогам голосования будут определены состав бундестага и состав правительства на следующие четыре года.