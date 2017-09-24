22:47 24.09.2017 | Политика | Новости
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Меркель заявила, что готова формировать правительство

Канцлер Германии Ангела Меркель уже заявила, что готова формировать правительство.

Меркель заявила, что готова формировать правительство

Сразу после объявления данных exit poll она отметила, что союз ХДС/ХСС - самая сильная партия и они намерены формировать правительство. При этом канцлер пояснила, что союз ХДС/ХСС рассчитывал на лучший результат, но по предварительным данным, набирает 33,3%.

В свою очередь Меркель назвала вызовом приход в бундестаг правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" и пообещала провести тщательный анализ, так как ее партия намерена отвоевать голоса избирателей, которые были отданы АдГ.

Канцлер также сказала, что ХДС/ХСС готов к обсуждению с другими партиями вопроса формирования коалиции и пообещала в ближайшие пять или десять лет работать для экономического благосостояния, правовой и свободной страны.

Мы должны найти законные способы для борьбы с незаконной миграцией. Вопросы безопасности также важны для нашего народа, как и экономическое благополучие, - отметила Меркель, добавив, что ХДС/ХСС "сегодня получила мандат от людей взять на себя ответственность вместе с нашими партнерами".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Германии завершились выборы в парламент, которые проходили в воскресенье, 24 сентября. Согласно прогнозу социологов, первое место занимает партия действующего канцлера Ангелы Меркель. Их оппоненты - правопопулистская партия "Альтеранатива для Германии" финиширует третьей.


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