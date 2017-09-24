Меркель заявила, что готова формировать правительство

Сразу после объявления данных exit poll она отметила, что союз ХДС/ХСС - самая сильная партия и они намерены формировать правительство. При этом канцлер пояснила, что союз ХДС/ХСС рассчитывал на лучший результат, но по предварительным данным, набирает 33,3%.

В свою очередь Меркель назвала вызовом приход в бундестаг правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" и пообещала провести тщательный анализ, так как ее партия намерена отвоевать голоса избирателей, которые были отданы АдГ.

Канцлер также сказала, что ХДС/ХСС готов к обсуждению с другими партиями вопроса формирования коалиции и пообещала в ближайшие пять или десять лет работать для экономического благосостояния, правовой и свободной страны.

Мы должны найти законные способы для борьбы с незаконной миграцией. Вопросы безопасности также важны для нашего народа, как и экономическое благополучие, - отметила Меркель, добавив, что ХДС/ХСС "сегодня получила мандат от людей взять на себя ответственность вместе с нашими партнерами".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Германии завершились выборы в парламент, которые проходили в воскресенье, 24 сентября. Согласно прогнозу социологов, первое место занимает партия действующего канцлера Ангелы Меркель. Их оппоненты - правопопулистская партия "Альтеранатива для Германии" финиширует третьей.