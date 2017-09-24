Мадрид назначил нового начальника полиции в Каталонии

Согласно информации ведомства, такие меры Мадрид вынужден был принять в связи с грядущем референдумом, который состоится первого октября.

Мадрид назначил новым начальником каталонской полиции Диего Перес де лос Кобоса.

Таким образом, центральный власти хотят улучшить координацию правоохранительных органом для предотвращения незаконного референдума.

Нынешний министр внутренних дел Каталонии Жоаким Форн заявил, что они отказываются выполнять распоряжение Мадрида. Местные власти и полиция также не будет выполнять установки в центра.

Однако испанские МВД утверждают, что дополнительный контингент полиции и новые назначения делаются для того, чтобы не допустить новых терактов в Барселоне, как это было месяцев назад.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее глава правительства Испании Мариано Рахой призвал каталонцев не проводить запланированный на осень референдум о независимости.