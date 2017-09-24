09:47 24.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100174502:roman

Канада поддерживает идею проведения миротворческой миссии на Донбассе

Петр Порошенко получил одобрение идеи о введении миротворческой миссии на востоке Украины от канадского руководства. Об этом передает заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

Канада поддерживает идею проведения миротворческой миссии на Донбассе

Елисеев утверждает, что Канада окажет стратегическую поддержку всем украинским инициативам на счет урегулирования ситуации на востоке Украины.

Он отметил, что это особенно важно, так как Канада будет председательствовать в следующей сессии G7. Канадское руководство заверило, что накануне съезда мировых лидеров "семерки" будет поднимать этот вопрос неоднократно.

Заместитель подчеркнул, что после визита президента в США и Канаду можно смело утверждать, что у нашего государства есть мировая поддержка, отныне это и инициатива всего мирового сообщества.

Ранее Порошенко встретился с американским главой Доннальдом Трампом для согласования позиций по поводу введения миротворцев ООН.

Во время визита в Канаду украинский президент поддержал наших спортсменов на "Играх непокоренных".

Как сообщалось в "УРА-Информ", глава Украины Петр Порошенко на переговорах с Премьером Канады Д. Трюдо представил видение Украины в вопросе партнерства в области безопасности.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив