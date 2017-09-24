Канада поддерживает идею проведения миротворческой миссии на Донбассе

Елисеев утверждает, что Канада окажет стратегическую поддержку всем украинским инициативам на счет урегулирования ситуации на востоке Украины.

Он отметил, что это особенно важно, так как Канада будет председательствовать в следующей сессии G7. Канадское руководство заверило, что накануне съезда мировых лидеров "семерки" будет поднимать этот вопрос неоднократно.

Заместитель подчеркнул, что после визита президента в США и Канаду можно смело утверждать, что у нашего государства есть мировая поддержка, отныне это и инициатива всего мирового сообщества.

Ранее Порошенко встретился с американским главой Доннальдом Трампом для согласования позиций по поводу введения миротворцев ООН.

Во время визита в Канаду украинский президент поддержал наших спортсменов на "Играх непокоренных".

Как сообщалось в "УРА-Информ", глава Украины Петр Порошенко на переговорах с Премьером Канады Д. Трюдо представил видение Украины в вопросе партнерства в области безопасности.